Салехард, 22 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В донецкой Авдеевке готовят к сдаче первые квартиры в жилом доме, который восстанавливает регион-шеф — Ямало-Ненецкий автономный округ. Это первые восстановленные квартиры в городе, освобожденном в феврале этого года. Ямальские строители восстанавливают четыре многоквартирных дома, где находятся 176 квартир.

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямальские строители сдают первые восстановленные квартиры в Авдеевке

В восьми квартирах проведена чистовая отделка, установлена сантехника, электроплита и водонагреватель. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в ближайшие дни квартиры оснастят необходимой мебелью, и на следующей неделе туда переедут жильцы.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что главной задачей было восстановить жилье до наступления холодов. Строители работают без выходных и планируют в этом году сдать два дома на 80 квартир. «У нас уже есть большой опыт работы в Волновахском муниципальном округе — там за два года восстановили более 280 объектов, 200 из них — дома», — отметил Артюхов. Он выразил уверенность, что, создавая новые современные объекты, строители не только возвращают жизнь в города и поселки, но и укрепляют веру людей в то, что всё наладится.

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямальские строители сдают первые восстановленные квартиры в Авдеевке

Работы по восстановлению домов начались в августе на площади более восьми тысяч квадратных метров. Все поврежденные конструкции были демонтированы, а мусор, образовавшийся в результате обстрелов, убран. В домах выполнен монтаж кровли, специалисты заменили окна, продолжаются отделочные работы. Также в Авдеевке восстанавливают административное здание, где после ремонта откроется отделение МФЦ, работы планируется завершить в следующем году.

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямальские строители сдают первые восстановленные квартиры в Авдеевке

Напомним, в августе 2024 года Ямал и Ясиноватский округ ДНР подписали соглашение о сотрудничестве, включающее гуманитарную помощь для Авдеевки. Недавно горбольница Ясиноватой получила от Ямала автомобиль «Лада Веста», который будет использоваться для доставки медработников на вызовы в Авдеевку до открытия местной больницы.