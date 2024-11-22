Лондон, 22 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Лондон продолжит поддерживать Киев и поставлять Вооружённым силам Украины (ВСУ) необходимую помощь, заявила 22 ноября глава МВД Британии Иветт Купер.

Terry Scott/Global Look Press

«В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», — прокомментировала она заявления президента России Владимира Путина о запуске новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Британия продолжит поставлять Украине вооружение и технику, несмотря на внешние обстоятельства, заключила глава британского МИД.

Российский лидер 21 ноября в ходе обращения сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Глава государства напомнил, как 19 ноября шестью американскими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки британскими системами Storm Shadow и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. В результате цели атаки не достигнуты.

Президент также отметил, что применение противником дальнобойного оружия против России не может повлиять на ход специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву западного оружия не повлияют на ход специальной военной операции.

США, являясь прямым участником вооружённого конфликта, провоцируют Украину на продолжение военных действий, заключил официальный спикер Кремля.