Москва, 22 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяет 81% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Согласно исследованию, проведённому с 15 по 17 ноября, уровень доверия граждан президенту увеличился на два процентных пункта (п. п.) за неделю и составил 81%, а 82% опрошенных считают, что Владимир Путин работает хорошо.

Положительную оценку работы правительства России дали 58% респондентов, что на 7 п. п. выше, чем на прошлой неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, высказался 61% россиян.

Опрос ФОМ включил 104 населенных пункта, 53 субъекта России, всего в нём поучаствовали 1,5 тыс. граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уровень поддержки Путина высокий и остаётся таким. Он считает, что это связано с ежедневной, тяжёлой и ответственной работой главы государства.

В июле Песков отмечал, что президент России работает, не обращая внимания на какие-либо рейтинги. В середине октября Владимир Путин заявил, что опора на рядовых граждан, их доверие и поддержка являются очень важными для властей любого уровня.