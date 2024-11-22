Курск, 22 ноября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Потери украинских формирований в Курской области за минувшие сутки составили 150 военнослужащих, сообщило 22 ноября Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«За сутки потери ВСУ составили 150 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, ВСУ лишились за это время на курском направлении четырёх автомобилей, двух миномётов и артиллерийского орудия.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября появилась информация, что взвод украинских военных подорвался на своих же заминированных тропах в Курской области. ВСУ заминировали местность, чтобы закрепиться на ней. При этом украинским военным приказали помочь выбраться из Ольговского котла окружённой группировке киевских подразлений. Противник смог продвинуться за свои мины, но разомкнуть кольцо не удалось. В этот момент взвод ВСУ оказался под миномётным обстрелом, и украинским бойцам пришлось отступать через минное поле.

21 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он уточнил, что склад был поражён FPV-дроном.