Москва, 22 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Новый фигурант дела о мошенничестве с квартирой народной артистки Ларисы Долиной оказался рецидивистом со стажем. Арестованный 21 ноября Артур Каменецкий является участником казанской преступной группировки «Перваки», где промышлял вымогательством, грабежами и незаконным оборотом наркотиков. Сообщил ИА Регнум источник.

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Как удалось выяснить журналистам ИА Регнум, 27-летний Артур родился в Марий Эл, однако большую часть жизни прожил в Татарстане. переехав в Казань молодой человек познакомился с участниками ОПГ «Перваки», куда позднее и вступил по совету «старших». В группировке ему дали кличку «Очкарик» из-за нависшего века и мешков под глазами.

«В Казани мужчина промышлял криминалом и не раз попадал в розыск. В 2015 году мужчина был осужден за разбой, совершенный группой лиц, и оскорбление полицейского. Каменецкого приговорили к трём годам и одному месяцу лишения свободы. Освободившись, мужчина продолжил преступный путь. В октябре 2017 года Каменецкий вместе с другими «старожилами» группировки вымогал 40 000 рублей у молодого человека, который захотел выйти из преступного сообщества», — рассказал источник.

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Полицейские установили, что во время вымогательства в 2017 году Каменецкий вместе с подельниками избивали и издевались над парнем: забрали его паспорт, телефон и банковские карты, после чего насильно сняли с него штаны и угрожали изнасилованием. Расправа продолжалась около трех часов. В начале ноября 2017 Каменецкого задержали и поместили в СИЗО на время следствия, свою вину он не признал. Летом 2018 года преступник был приговорён Приволжским районным судом к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по статьям о грабеже (часть 2 статьи 161 УК), вымогательстве (часть 2 статьи 163 УК РФ) и похищении паспорта гражданина РФ (часть 2 статьи 325 УК РФ).

В ноябре 2022 года Каменецкий освободился из мест лишения свободы. Всего полгода спустя, в апреле 2023 года, мужчину поймали с наркотиками. В декабре того же года Артура приговорили к одному году условно с испытательным сроком на один год.

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ОПГ «Перваки» — одна из крупнейших организованных преступных группировок Казани, которая возникла в конце 1970-х годов на волне формирования многочисленных дворовых и уличных банд. Названа в честь микрорайона «Первые Горки», в которой выросли основные её члены. К середине 1990-х годов численность группировки достигала от 300 до 400 человек: её члены контролировали один из городских рынков, кафе, нелегальные парковки и автосервисы. Также они занимались вымогательством. Группировка «Перваки» упоминается в известном российском сериале о криминальных группировках Татарстана — «Слово пацана: кровь на асфальте».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в громком уголовном деле о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной появился новый фигурант. Московские полицейские задержали мужчину в Казани. В ходе обыска в квартире, где жил Артур Каменецкий нашли большое количество различных банковских карт и других предметов, относящихся к делу Долиной.

«По предварительной информации, мужчина с помощью одного из мессенджеров откликнулся на приглашение подработать. Неизвестные предложили ему найти напарника. Вместе с ним оформить банковские карты и после поступления на них денежных средств переводить их своим кураторам, оставляя себе определенный процент», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Постановлением Таганского районного суда Москвы Артур Каменецкий был арестован на 2 месяца — до 21 января 2025 года. Соучастника Каменецкого, 43-летнего Дмитрия Леонтьева, арестовали чуть ранее — 22 октября. Расследование резонансного уголовного дела о мошенничестве продолжается.