Киев, 22 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении 34 лиц государственных наград Украины, в том числе патриарха Кирилла, композитора Игоря Крутого и бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Офис президента Украины

В указе Зеленского вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о лишении государственных наград некоторых политиков, артистов и деятелей. Например, патриарха Русской православной церкви Кирилла лишили ордена князя Ярослава Мудрого I степени, а экс-нардеп Медведчук был лишён ордена «За заслуги» I–III степеней, ордена князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный юрист Украины».

В список также попали бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп Андрей Деркач, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, а также артисты Ани Лорак, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.

14 ноября депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Зеленский нарушил конституцию Украины. Как передавало ИА Регнум, с 2019 года он проигнорировал 47 принятых парламентом законопроектов.