Москва, 22 ноября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке активно растёт, и он продолжит увеличиваться в том числе в связи с повышением деловой активности в регионе. На этом фоне обсуждается возведение атомных электростанций (АЭС). О такой необходимости в сентябре также заявлял президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). В ноябре глава государства поручил «Росатому» изучить возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. ИА Регнум узнало о перспективах возведения новых объектов атомной энергетики.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Какая сейчас ситуация в ДФО

На Дальнем Востоке есть две АЭС — стационарная Билибинская АЭС и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Они находятся в Чукотском автономном округе. При этом некоторые населенные пункты и дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, и ждут ввода новых станций, отметил Путин в начале этой осени. В результате дефицита сдерживаются строительство, создание промышленных объектов, развитие инфраструктуры.

Вопрос увеличения мощностей электрогенерации на Дальнем Востоке стоит достаточно остро, потому что в течение 10 лет спрос вырастет как минимум на половину, рассказал ИА Регнум замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Это произойдёт не только за счет повышения спроса населения, но и в связи с реализацией больших промышленных проектов на федеральном уровне.

«На будущее обязательно надо планировать увеличение электрогенерации. Атомная энергетика и на этом фоне, и на общем фоне развития низкоуглеродной энергетики смотрится достаточно интересным решением, относительно быстрым. Возведение АЭС может занять восемь-десять лет, но это проекты именно устойчивой энергетики, за счет этого можно решить долгосрочные и среднесрочные проблемы с электрогенерацией на Дальнем Востоке», — объяснил эксперт.

Тема развития дальневосточной энергетики поднималась несколько раз в ходе ВЭФ. Такая дискуссия в том числе велась на одной из секций, участники которой обсуждали, какой вид генерации нужен в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), чтобы обеспечить возрастающие потребности. Рассматривались угольные и газовые генерации, а также АЭС.

Газа на Дальнем Востоке не хватает, поэтому возникает вопрос, как запитать газовую электростанцию дополнительно, если будет принято решение ее построить, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. В то же время он уточнил в разговоре с ИА Регнум, что с углем ситуация проще, потому что он есть в ДФО, однако это экологически наиболее грязный вариант.

Наряду с этим, рассматривая именно возможное создание атомных электростанций, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев говорил на форуме о том, что необходимо тогда будет гарантировать тариф, который позволит вернуть инвестиции на строительство объекта. Это означает рост тарифа, рассказал Юшков.

«Тут большой вопрос: государство согласует рост тарифа или нет, или все-таки «Росатому» придется немного умерить желание в сроках возврата этих инвестиций — растянуть проект?» — добавил аналитик.

Тем временем сам Лихачев сообщил журналистам на ВЭФ, что в России изучается создание как минимум двух атомных электростанций в Хабаровском крае и в Приморье. К тому же в госкорпорации предлагают рассмотреть в качестве базовой мощности решение «Росатома» ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор).

Перспективы новых АЭС на Дальнем Востоке

Пока неизвестно, сколько точно будет построено атомных электростанций в дальневосточном регионе. Но, согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в настоящее время предполагается строительство АЭС в городском округе Фокино в Приморском крае, а также в селе Эворон Хабаровского края. Соответствующий документ разработал системный оператор Единой энергетической системы. Доработанный проект генсхемы был направлен в Министерство энергетики РФ. Утверждение документа правительством РФ планируется в срок до 1 декабря текущего года.

«В соответствии с поручением президента увеличить долю атомной выработки в структуре генерации электроэнергии до 25% к 2045 году, вопрос размещения и сроков ввода в эксплуатацию новых атомных электростанций на Дальнем Востоке прорабатывается, в том числе в ходе работы по разработке Генсхемы», — в свою очередь сообщили ИА Регнум в «Росатоме».

Атомная энергетика — наиболее экономичный способ обеспечить потребителей надежным, экологичным и безопасным источником энергии, что особенно актуально в связи с бурным развитием промышленности в регионе, подчеркнули в госкорпорации.

При этом недавно глава государства поручил «Росатому» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. И это достаточно реалистично, с учетом важных государственных задач, выразил мнение Гулиев.

К тому же, учитывая, что с переориентацией поставок на разные рынки транспортные потоки развернулись и на Дальний Восток, и с ДФО в Центральную Россию, энергопотребление на дальневосточных территориях увеличилось. Поэтому новая генерация необходима здесь в ближайшее время, пока не произошло дефицита электричества, подчеркнул Юшков. Вместе с тем аналитик не исключил, что в Дальневосточном регионе могут реализовать некий теплоэнергетический проект и построить АЭС в рамках стратегического планирования.