Вашингтон, 22 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. ФБР и Пентагон предупредили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) США о якобы угрозе диверсий с российской стороны, не предоставив при этом никаких доказательств реальности этой угрозы. Об этом сообщила американская газета The Washington Times (WT).

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Американским компаниям, особенно тем, которые поддерживают субъекты, вовлечённые в конфликт на Украине или в другие текущие геополитические конфликты, рекомендуется усилить бдительность и меры безопасности в качестве меры предосторожности», — приводит издание заявление Национального центра контрразведки и безопасности США.

В данном заявлении также указано, что Россия якобы провела какие-то «диверсионные операции» в отношении европейского оборонного комплекса. На фоне этого компании американского ВПК провели полноценный брифинг, направленный на повышение уровня безопасности на объектах. При этом реальных доказательств готовящихся диверсий предоставлено не было.

Как передавало ИА Регнум, в июне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Великобритания планируют для Украины масштабные диверсии против России. Она напомнила, что Вашингтон и Лондон, несмотря на разрушения, поощряют киевский режим наносить удары в глубине России. Теперь, как подчеркнула дипломат, США и Британия занялись планированием масштабных диверсий.

Директор ФСБ Александр Бортников 24 мая заявил, что ФСБ фиксирует продолжающуюся при содействии НАТО массовую переброску на Украину террористов.

Захарова также заявляла, что за терактом в Белгороде 30 декабря прошлого года стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекала Киев к террористическим действиям.