Москва, 22 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Россия не уведомляла США о предстоящем ударе «Орешником», поскольку речь идёт о ракете средней дальности и обязательств по уведомлению у РФ нет, заявил журналистам 22 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Сергей Бобылев/РИА Новости

При этом работающий в автоматическом режиме центр по уменьшению ядерной опасности за 30 минут, в соответствии со своими нормами, передал оповещение, пояснил пресс-секретарь президента.

«Существует Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности — НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска, потому что ракета малой и средней дальности», — рассказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин. Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.

Путин в ходе обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.