Курск, 22 ноября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» и тем самым сорвали планы неприятеля на 2025 года, заявил 22 ноября министр обороны Андрей Белоусов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

Пресс-служба Минобороны сообщила, что Белоусов в зоне СВО провёл совещание в командном пункте группировки «Север» и выслушал доклады командиров о текущей обстановке, обеспечении войск и характере действий противника.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил о ходе выполнения боевых задач. На командном пункте Белоусову представили применяемое ВСУ вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.

«Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь — перемололи их лучшие части, и то, что сейчас ускорилось продвижение… Сорвали им, по сути дела, всю кампанию 2025 года», — сказал министр.

Также Белоусов посетил один из полигонов группировки, проверил организацию боевой подготовки и вручил бойцам государственные награды. Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 150 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 34,5 тыс. человек.

17 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» заблокировали ряд подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об уничтожении этой группировки военное ведомство проинформировало 20 ноября.