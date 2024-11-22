Москва, 22 ноября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Москве прошло заседание Организационного комитета по присуждению Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В рамках мероприятия были подведены итоги сезона, также спикеры заседания рассказали о программе предстоящего Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и запланированных событиях ко дню Дня добровольца в России.

Пресс-служба #МЫВМЕСТЕ

Финалистами Международной премии #МЫВМЕСТЕ стали 126 человек, заявил в ходе заседания председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.

По его словам, за проекты участников проголосовали 800 тыс. человек. Абсолютное большинство финалистов участвует в гуманитарных миссиях в условиях СВО, помогают российским военнослужащим и их семьям, эвакуирует животных, организуют работу центров выдачи гуманитарной помощи, пошива маскировочных сетей, добавил он.

Кроме того, участники заседания обсудили формы поддержки финалистов и победителей премии #МЫВМЕСТЕ, а также концепцию и основные направления одноимённого форума. Возглавляют оргкомитет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

Пресс-служба #МЫВМЕСТЕ

Кириенко отметил рост волонтёрского движения в стране, а также интерес россиян к семейному добровольчеству.

«По данным ВЦИОМ, 28% россиян участвует в волонтёрских проектах, но что не менее важно — еще 67% хотели бы принять в них участие. Такого уровня гражданского участия, кажется, нет нигде в мире», — сказал замруководителя администрации президента.

По словам Кириенко, в текущем году к премии #МЫВМЕСТЕ присоединились 49 521 человек из всех регионов России и 142 стран мира. Участниками народного голосования стали более 800 тыс. россиян.

В международном направлении приняли участие более 3 700 человек из 142 стран, это на 47 стран больше, чем в 2023 году. Россия становится мировой столицей волонтёрского движения, такой потенциал необходимо стимулировать и поддерживать, заключил он.

Также в 2024 году на Всемирном фестивале молодёжи стартовала заявочная кампания Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Награждение победителей премии состоится на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в День добровольца. Форум пройдёт на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве с 5 по 7 декабря.

«В День добровольца мы запустим самое масштабное событие в сфере благотворительности и добровольчества — Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В рамках мероприятия мы подведем итоги одноименной премии», — рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

По словам Гурова, в 2024 году форум соберёт рекордное количество участников — более 20 тыс. волонтёров из более чем 40 стран мира. Глава Росмолодёжи также рассказал, что самыми популярными номинациями по итогам отборочного этапа премии #МЫВМЕСТЕ в текущем стали: «Волонтёр года», «Страна возможностей» и «Наставник года». Народное голосование проходило в приложении социальной сети «ВКонтакте».

Финалисты премии #МЫВМЕСТЕ были определи в каждой номинации по итогам оценки жюри и народного голосования, победителей объявят на торжественной церемонии в День добровольца.