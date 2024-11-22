Москва, 22 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем, сообщает 22 ноября пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе сенегальской стороны. Российский лидер обсудил с африканским коллегой ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки, где сохраняется нестабильность из-за действий террористических группировок.

«Владимир Путин пригласил Бассиру Диомая Фая посетить с визитом Россию, приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Главы государств высказались за укрепление отношений Москвы и Дакара в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В частности, речь шла о перспективных совместных проектах в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Предполагается, что российский бизнес будет активнее сотрудничать с сенегальскими партнёрами.