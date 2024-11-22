Москва, 22 ноября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) добавил функцию текстовой расшифровки голосовых сообщений. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

В WhatsApp появилась функция транскрибирования голосовых сообщений на любом персональном устройстве. Отмечается, что в настоящее время эта функция поддерживает расшифровку английского, португальского, испанского и русского языков.

«Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, перейдите в Настройки > Чаты > Расшифровка голосовых сообщений. Для расшифровки сообщения нажмите на него и удерживайте, а затем нажмите «Транскрибировать». Мы продолжим работать над этой функцией, чтобы приложение стало ещё удобнее», — сообщается в пресс-релизе.

Также представители WhatsApp обещают добавить другие языки в течение следующих месяцев. Сама функция будет доступна пользователям по всему миру в ближайшие недели.

Как ранее передавало ИА Регнум, WhatsApp внедрит на Android функцию, которая позволит с помощью одной кнопки пометить все чаты как прочитанные. Портал WABetaInfo также сообщил, что таким образом появится простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами.

Ранее разработчики WhatsApp Web заявили, что собираются внедрить в приложение новую функцию. С её помощью пользователи смогут добавлять контакты в папку «Избранное» для быстрого дозвона.