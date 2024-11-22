Ньюпорт, Великобритания, 22 ноября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Программист из британского Ньюпорта больше десяти лет пытается вернуть случайно выброшенный на свалку жёсткий диск с биткоинами. Их стоимость подскочила до 569 млн фунтов стерлингов (примерно 72,5 млрд рублей), пишет онлайн-издание LADbible.

Семен Лиходеев/ТАСС

В 2013 году Джеймс Хоуэллс обновил свой компьютер и убрал в ящик стола «винчестер», на котором находились 8 тыс. биткоинов. Бывшая подруга программиста выбросила устройство вместе с мусором.

После этого Хоуэллс не раз обращался в муниципальный совет Ньюпорта и просил позволить ему забрать диск со свалки. Он утверждал, что точно знает, где лежит пакет с устройством. Однако просьбы не дали результата: в совете заявили, что такие работы на свалке «невозможны». В частности, мужчине ответили, что они негативно отразятся на окружающей среде.

Прежде мужчина предлагал передать местным властям четверть от стоимости биткоинов, чтобы деньги пошли на общественные проекты.

«Теперь он снизил своё предложение до 10% и начал судебное разбирательство против муниципалитета Ньюпорта», — говорится в материале от 20 ноября.

Программист подал иск на 495 млн фунтов стерлингов. Рассмотрение дела ожидается в декабре.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила $98 тыс. Согласно данным торговой площадки Binance, по состоянию на 14:03 мск биткоин стоил $98,021 тыс. (+5,23%). Ранее показатель достигал рекордного значения в $97,72 тыс.