Вашингтон, 22 ноября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Новейшая российская ракетная система «Орешник», выпущенная по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске, успешно достигла своей цели, пишет американский журнал Forbes.

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«Кажется, что она доставила все боеголовки. Телеметрия — высота и скорость — указала, что это была баллистическая ракета», — указано в материале.

В журнале уточнили, что скорость боеголовок была крайне высокой, а также что в ней могут использоваться и ядерные боеголовки. В публикации охарактеризовали новое российское оружие как «нечто особенно пугающее».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу атак западными ракетами по российской территории. Он подчеркнул, что цели, поставленные противником, достигнуты не были.

Глава государства также уточнил, что в ответ на эти действия российские войска нанесли 21 ноября комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности. По словам президента, в указанном случае речь шла о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая получила название «Орешник».

22 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США выразило обеспокоенность пуском Россией новой гиперзвуковой ракеты «Орешник».

В этот же день директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако заявил, что если «Орешник» действительно оснащён РГЧ ИН, то от его удара будет чрезвычайно сложно защититься.