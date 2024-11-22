Москва, 22 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Новая владелица квартиры народной артистки Ларисы Долиной 34-летняя Полина Лурье сообщила ИА Регнум, что никогда не видела мужчин, которых задержали за участие в мошеннической схеме. По словам Полины, Дмитрий Леонтьев и отправленный в СИЗО 21 ноября Артур Каменецкий ни разу не присутствовали на сделках.

Belkin Alexey/Global Look Press Лариса Долина

По версии следствия, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев покупали средства связи и сим-карты, чтобы мошенники могли общаться между собой, а также оформляли банковские карты, на которые приходили похищенные у Ларисы Долиной деньги. Позднее эти средства обналичивались, из них Каменецкий и Леонтьев забирали свою долю. Работали соучастники мошенничества скрытно и никогда не попадались на глаза Долиной и Лурье.

«Эти мужчины не присутствовал во время сделки по квартире. Я никогда их не видела», — уточнила Лурье.

Суды общей юрисдикции города Москвы

21 ноября Артуру Каменецкому предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Также выяснилось, что Каменецкий оказался является участником казанской преступной группировки «Перваки», в которой он промышлял вымогательством, грабежами и незаконным оборотом наркотиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 августа российская певица Лариса Долина заявила в своём Telegram-канале, что стала жертвой мошенников. Было возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Суды общей юрисдикции города Москвы

Певица продала квартиру за 100 млн рублей в центре Москвы, но новых собственников она отказалась пускать внутрь.

Позже выяснилось, что новой владелицей квартиры Ларисы Долиной является 34-летняя Полина Лурье. Ее отец — топ-менеджер одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 (Техносерв) Александр Собачкин.

Новая владелица и Лариса Долина подали встречные иски друг на друга в суд.

В ходе следствия, 13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая подозревается в причастности к мошенничеству с квартирой певицы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на то, что новая владелица квартиры не может там проживать, она платит коммунальные платежи по квартире и налоги.