Москва, 22 ноября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Опрос общественного мнения показал, что почти половина россиян не меняют свои пароли и не знают о двухфакторной аутентификации. Такое исследование провели в социальной сети «Одноклассники».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Согласно ответам пользователей соцсети, 40% россиян не меняли пароли с момента первоначальной установки, так как не видят в этом необходимости. 30% респондентов меняют после уведомлений об утечках, 22% обновляют пароли каждые три-шесть месяцев по рекомендации служб безопасности, а 8% делают это ежемесячно. При создании паролей люди учитывают либо лёгкость запоминания, либо усложнение пароля цифрами, символами и заглавными буквами, а также используют разные паролей для каждого аккаунта.

Что касается двухфакторной аутентификации, 31% опрошенных россиян используют её для всех или нескольких аккаунтов. Для входа респонденты используют одноразовые SMS-коды, звонки для сброса и пуш-уведомления. 24% человек знают о данном методе защиты, но не применяют, ещё 43% о нём даже не слышали.

Исследование выявило, что 37% граждан считают, что уровень их безопасности «средний», а 14% отметили его как «высокий». При этом почти половина опрошенных (43%) считают, что отсутствие двухфакторной аутентификации делает аккаунт более уязвимым для мошенников.

20 ноября специалист в области IT Игорь Баранов в беседе с ИА Регнум рассказал, что делать в случае утечки личных данных в даркнет. Эксперт призвал не сообщать никаких данных по телефону и быть особенно осторожными, даже если номера кажутся знакомыми. Также стоит избегать посторонних и неизвестных ссылок в Сети, которые могут оказаться ловушкой злоумышленников.