В Бундестаге назвали ордер на арест Нетаньяху пощёчиной Шольцу и Бербок
Вагенкнехт: ордер МУС на арест Нетаньяху является пощёчиной Шольцу и Бербок
Берлин, 22 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является «пощёчиной» немецкому канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которые ранее поддерживали его действия.
Об этом заявила в соцсети X член бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.
«Этот ордер на арест является также пощёчиной канцлеру Шольцу и главе МИД Бербок. Что ещё нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — указала она в публикации.
Она также призвала немецкое правительство прекратить поставки оружия в Израиль с лозунгом: «Эмбарго на поставки оружия Израилю сейчас!».
Как передавало ИА Регнум, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Кроме того, в МУС полагают, что премьер-министр и бывший глава минобороны Израиля совершили «преступления против человечности».
Судьи считают, что израильские власти использовали голод как метод ведения войны, а также намеренно наносили удары по гражданскому населению и не давали оказывать помощь нуждающимся.
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает обязательными к исполнению решения МУС. Он также назвал ближневосточный конфликт катастрофой, которая создана руками людей, и заявил, что невозможно прийти к миру путём «аннигиляции гражданского населения».