Берлин, 22 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является «пощёчиной» немецкому канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которые ранее поддерживали его действия.

JINI/Global Look Press

Об этом заявила в соцсети X член бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Этот ордер на арест является также пощёчиной канцлеру Шольцу и главе МИД Бербок. Что ещё нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — указала она в публикации.

Она также призвала немецкое правительство прекратить поставки оружия в Израиль с лозунгом: «Эмбарго на поставки оружия Израилю сейчас!».

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Кроме того, в МУС полагают, что премьер-министр и бывший глава минобороны Израиля совершили «преступления против человечности».

Судьи считают, что израильские власти использовали голод как метод ведения войны, а также намеренно наносили удары по гражданскому населению и не давали оказывать помощь нуждающимся.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает обязательными к исполнению решения МУС. Он также назвал ближневосточный конфликт катастрофой, которая создана руками людей, и заявил, что невозможно прийти к миру путём «аннигиляции гражданского населения».