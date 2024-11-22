Москва, 22 ноября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» и главой указанной фракции в Госдуме Сергеем Мироновым, сообщили 22 ноября в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Стенограмма их встречи приводится на сайте российского президента.

Путин в начале беседы отметил, что они с Мироновым встречаются регулярно. Глава государства попросил лидера партии рассказать о том, что тот считает наиболее важным и актуальным, а также поинтересовался, над чем сейчас фракция работает в Думе.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Владимир Путин в послании съезду партии «Справедливая Россия — За Правду» поблагодарил партию за поддержку его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Он отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия с этой политической силой на благо Российской Федерации.