Москва, 22 ноября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал выдающееся заявление, комментируя применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Пассаж получился по-настоящему выдающимся», — подчеркнула она в своём Telegram-канале.

Так она отреагировала на слова главы киевского режима о том, что президент России Владимир Путин якобы говорит неправду, отмечая, что Киев ударил по территории РФ дальнобойным западным оружием впервые.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что украинский политик утверждает, что ВСУ используют такие вооружения не первый раз. Захарова сравнила эти слова с жалобой ребёнка.

«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьём?!» — уточнила она.

Официальный представитель ведомства также назвала украинского политика «просроченным» и «пронюханным».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября. Глава государства подчеркнул, что цели тех, кто атаковал РФ, достигнуты не были.

Президент также уточнил, что в ответ на эти действия 21 ноября Вооружённые силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности. По словам Путина, в указанном случае речь шла о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которую назвали «Орешник».

В распоряжении ИА Регнум появилось видео, на котором, предположительно, показан удар ракетами «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.