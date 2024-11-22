Москва, 22 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про места для поцелуев в автобусе, картину микробами, столицу кофеен и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

mmmCCC Микробы

Центральный федеральный округ

Преступление с приколами организовал житель Москвы: подменил у знакомой 1,8 миллиона рублей билетами «банка приколов» и надеялся, что она не заметит подвоха. Заметила. Обратилась в полицию. Там мужчина признался, что взял деньги, чтобы отыграться на ставках, но всё проиграл. Часть денег за него вернула мать, остальное игрок обещал вернуть сам, удивляются «Московские новости».

В одном из автобусов Калуги появились… места для поцелуев. Такую табличку водитель повесил у задних сидений. И его можно понять: маршрут соединяет город с университетским кампусом, и автобусом постоянно пользуются студенты. Руководство транспортом теперь размышляет, оставить ли табличку. «Оставьте! Всё правильно водитель сделал. Нам еще демографию поднимать», — комментирует «Страновед».

Орловское сало с чесноком продолжает завоевание мира. По словам «Орлиного взора», первая партия отправилась в Японию, а заодно с салом — орловские сосиски, сардельки и щечки. Также поставки идут во Вьетнам, Кубу и другие страны. Ждем международного признания!

Белгородские ученые нарисовали картины микробами, пишет Go31. Картины выполнены в чашках Петри с питательной средой. Они концептуальные, на тему «Назад в 80-е». Тут и портрет Брежнева из микробов, и кубик Рубика, и многое другое.

Тем временем в том же Белгороде гражданин во время утренней пробежки украл скамейку из парка. Зачем? Чтобы украсить квартиру или, как уточняет «Белгородчина», разнообразить интерьер своего жилья. Цена скамейки — 11 тысяч рублей. Возможный срок наказания — до двух лет лишения свободы.

«Липтаун» пишет о липецкой мумии. Сложно поверить, но мумия — вполне современная, в нее превратилось тело мужчины, которое пролежало в квартире около десяти лет! Мужчина жил один, никто не заметил его отсутствия. Нашли мумию случайно: в квартире произошел порыв, вода стала затапливать соседей снизу, никто не открыл дверь, и квартиру пришлось вскрыть.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге появилась банда из трех малолетних школьников, которая грабит табачки и вейпшопы. За несколько дней они атаковали как минимум три лавки, стащив несколько электронных сигарет. Но грабеж не задался, одного школьника поймали, рассказывает «78 Новости». Так что преступная карьера детей, надеемся, быстро закончилась.

В Коми, на расстоянии менее чем 200 километров от Полярного круга, стали собирать мед. «Усы Печорина» передают, что меда много: сотни килограмм, хотя пасеку держит всего одна семья. Экзотический приполярный мед, может быть, скоро появится в магазинах Сыктывкара.

Приволжский федеральный округ

Нижегородка попыталась скрыться от судебных приставов, когда её объявили в розыск по статье о неуплате алиментов. Приставы приехали к ней домой, узнали от соседей, что она работает на ферме. Нагрянули туда, но никого не нашли. «А потом как нашли!» — иронизирует «В городе N». Женщина попробовала спрятаться в тумбочке, вот только ноги не поместились. Даму передали сотрудникам службы исполнения наказаний.

Самара — город контрастов. На одной улице блогер за свой счет отремонтировал дорожное покрытие, устав ждать реакции городских властей. Он купил люк, обработал его у токаря и закрыл яму, пишет «Злой самаритянин».

А на другой улице гражданин вырезал кусок из трубы рядом с домом и устроил потоп. Труба оказалась водопроводной линией. Как только в ней появилась дырка, взметнулся фонтан. Мужчина прикрыл трубу каким-то старым креслом и ретировался. «Просчитался, но где?» — шутит «ЧП Самара».

В Саранске пройдет конференция, вполне претендующая на статус самой загадочной конференции года. Она называется «Креатив и критика», причем это будет «комик-кон», то есть костюмированный маскарад. Более того: проект делается на республиканский грант по «развитию гражданского общества». «Мы не поняли», — честно признается «Голос торамы».

Южный федеральный округ

«Шутка про столицу кофеен, кажется, больше не шутка», — сообщает канал «Юга». Потому что Краснодар возглавил список городов России по числу кофеен. Здесь на 10 тысяч горожан приходится 7,67 кофеен: в два раза больше Ростова-на-Дону (3,75), Москвы (3,56) и Санкт-Петербурга (3,36).

Северо-Кавказский федеральный округ

«Грибной хлеб» — таким может стать новый кавказский бренд: в Северо-Кавказском университете разработали хлеб из чайного гриба. Его можно будет есть диабетикам. Инновационный хлеб состоит из кукурузной муки, нута и чайного гриба. Среди прочего он укрепляет иммунитет, узнал «Кавказ сегодня». Стоит не дороже обычной буханки.

Уральский федеральный округ

В свердловском лесу заметили молодого фламинго. Удивленный ЕАН передает, что птенец, вероятно, отбился от мигрирующей стаи и залетел на Урал. Он истощен, со сломанным крылом и еле держится на ногах. Сейчас он проходит лечение в центре спасения животных.

Сибирский федеральный округ

«Некий гений смыл чайник в канализацию в Улан-Удэ», — сообщает «Ариг Ус». В итоге возник мощный засор. Чайнику удивились даже сотрудники канализационной насосной станции, а они в своей жизни повидали немало.

Томский проект тыквенных чипсов вошел в пятьдесят лучших университетских стартапов страны. «Томский очкарик» рассказывает, что тыквенные чипсы, в отличие от картофельных, не содержат вредных жиров и подсластителей и вообще не вредны, а полезны: за счет природного L-карнитина помогают ускорить метаболизм в организме.

Дальневосточный федеральный округ

«Дальневосточные ведомости» сообщают про крайне необычный школьный маршрут во Владивостоке. Здесь закрыли одну из калиток в школьном заборе, и дети вместо того, чтобы идти в обход к другой калитке, просто лезут через забор — десятками. Причем забор высокий, с острыми кончиками. О травмах пока неизвестно.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 29 ноября.