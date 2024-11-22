Москва, 22 ноября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. На природных территориях столицы Москвы всё чаще можно встретить птиц из Красной книги. Это свидетельствует о хорошем состоянии городской системы, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Благоприятные условия столицы привлекают редких представителей фауны, которых всё чаще замечают на природных территориях Москвы», — заявил Кунафин. Так, птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, в течение года можно наблюдать в различных районах города.

По словам Кунафина, в столице видели серую цаплю, которая предпочитает мелководные водоемы с прозрачной водой, полевого жаворонка, которому для гнездования нужны травянистые пустоши. Кроме того, в Москве встречается зеленый дятел, который выбирает места для гнезд поближе к муравейникам — это основа его питания.

В столице можно встретить и полевого луня, которому для жизни нужна качественная вода, чистый воздух, отсутствие шума. В списке замеченных редких пернатых также черный коршун, обыкновенный осоед, вальдшнеп, обыкновенный зимородок.

«Без благоприятных условий краснокнижные птицы не стали бы выбирать природные территории Москвы. Появление редких видов говорит о здоровье экосистемы в городе, о том, что все ее составляющие находятся в хорошем состоянии», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось также, что в Строгинской пойме заметили редкую птицу — красношейную поганку.