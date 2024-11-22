Вашингтон, 22 ноября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. От удара новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» будет чрезвычайно сложно защититься, пишет американский военный портал Defense One.

IMAGO/HMB-Media/ТАСС

Ранее в Сети появилось видео, на котором показан удар российской ракеты по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Судя по нему, военные аналитики допускают, что это ракета, оснащённая боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН).

«Если это действительно РГЧ ИН, то будет чрезвычайно сложно поразить сразу несколько объектов, если они летят на сверхбыстрой скорости, особенно если это баллистическая ракета средней дальности, движущаяся по наклонной траектории», — приводятся в статье слова директора проекта противоракетной обороны в CSIS Тома Карако.

В публикации также указано, что новое российское оружие, которое американская сторона назвала «экспериментальной баллистической ракетой средней дальности», вызвало беспокойство на Западе.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу атак западными ракетами по российской территории. Он подчеркнул, что цели, поставленные противником, достигнуты не были.

Глава государства также уточнил, что в ответ на эти действия российские войска нанесли 21 ноября комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности. По словам президента, в указанном случае речь шла о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая получила название «Орешник».

22 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США выразило обеспокоенность пуском Россией новой гиперзвуковой ракеты «Орешник».