Москва, 22 ноября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Россия испытывает потребность в трудовых мигрантах из других стран, чтобы динамично развиваться в условиях проблем с демографией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Мигранты — это потребность, сказал представитель Кремля. Россия — самая большая в мире страна, но населения для такой территории мало, демографическая ситуация очень напряжённая.

«Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — отметил Песков в интервью «РИА Новости».

Он также указал на необходимость чётко регламентировать трудовую миграцию и пояснил, что проблему для России представляют не все мигранты, а только те, кто нелегально находится в стране.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что вопрос привлечения мигрантов должен решаться в первую очередь с учётом интересов российских граждан. Он отмечал, что мигрантам следует хорошо владеть русским языком, знать законы и соблюдать их, тогда неприятия со стороны россиян к ним не будет.

Ранее в ноябре депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из десяти «незамедлительных» мер в сфере миграции. В их числе выработка единых критериев и подходов к регулированию трудовой миграции, проработка вопроса о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, которую выполняет тот или иной мигрант.