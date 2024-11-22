Москва, 22 ноября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Войска России сорвали планы Украины на 2025 год, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания в пункте управления группировки войск «Север». Об этом сообщает 22 ноября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ

Российская армия перемолола лучшие части украинских войск и ускорила продвижение в зоне проведения спецоперации, подчеркнул министр.

«Перемололи здесь лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение [ВС РФ], сорвали, по сути дела, всю кампанию [ВСУ] 25-го года», — сказал Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, Белоусов провёл совещание в зоне СВО и заслушал доклады командования по обстановке. В частности, командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения авиации, артиллерии и БПЛА.

Главе Минобороны представили образцы натовского вооружения, которое ВСУ применяют против ВС РФ. Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и проверил организацию боевой подготовки, информировало ведомство.