Москва, 22 ноября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание в пункте управления группировки войск «Север» Вооружённых сил РФ в зоне проведения спецоперации, сообщили 22 ноября в пресс-службе Министерства обороны России.

Министерство обороны РФ

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Север», — отметили в ведомстве.

На месте он заслушал доклады по текущей ситуации, обеспечению военных подразделений в зоне спецоперации и характеру действий ВСУ. Командующий группировкой «Север» генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о реализации боевых задач и особенностях использования оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Он также выразил благодарность командирам подразделений группировки за высокие результаты в ходе боевой службы и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр» в зоне проведения СВО. Там он провёл рабочее совещание. Министр заслушал доклад командующего группировкой «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского. Глава ведомства высоко оценил результаты боевой работы группировки и вручил военнослужащим подразделений награды.

В середине октября министр обороны РФ провёл рабочую поездку в Мурманскую область, где проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Он осмотрел пункт базирования атомных подводных крейсеров.