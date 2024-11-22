Иркутск, 22 ноября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Пациент убил фельдшера, который ехал с ним на машине скорой помощи в больницу в Иркутской области. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 21 ноября в Казачинско-Ленском районе. По данным следствия, бригада медиков везла нетрезвого 53-летнего мужчину с территории вахтового посёлка.

В машине между пациентом и 35-летним фельдшером завязалась словесная перепалка. После этого мужчина ударил ножом медицинского работника, а после начал угрожать расправой водителю, который смог выбежать из автомобиля.

От полученного ранения фельдшер скончался в больнице. Подозреваемый в нападении скрылся с места происшествия, однако его удалось задержать. В Telegram-канале СУ СК по региону уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года нетрезвый пациент избил фельдшера реанимационной бригады в Саратове. Он нанёс медику несколько ударов кулаком по голове. Несмотря на сотрясение головного мозга, фельдшер отказался от госпитализации.

В феврале 2024 года мужчина, находясь в автомобиле скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера на востоке Москве. Выстрел пришёлся в область грудной клетки медика. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).