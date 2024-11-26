Москва, 26 ноября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Общественный транспорт остаётся одним из основных способов передвижения россиян. Именно поэтому так важно модернизировать его, чтобы делать повседневную жизнь людей комфортнее. Кроме того, обновление подвижного состава помогает решать проблему пробок на дорогах и стимулирует развитие городов в целом.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

На сегодняшний день по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновили порядка 12,6 тыс. единиц общественного транспорта. К концу года эта цифра достигнет порядка 13,4 тыс. маршрутных средств — это более 12,2 тыс. автобусов, 427 троллейбусов, 421 трамвай, 286 электробусов.

По нацпроекту уже проделана масштабная работа по обновлению подвижного состава. Со следующего года модернизация продолжится уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Планируется, что в следующие шесть лет в регионах появится ещё более 33 тыс. новых современных автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

«Посещая регионы, видим качество уличной сети, автомобильных магистралей, состояние общественного транспорта. Все эти вопросы особо значимы для наших людей, для жителей регионов. И это именно то, с чем буквально сразу встречаешься, выходя из дома. Важно продолжить работу над тем, чтобы поездки в городах, поселениях были комфортными, безопасными», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Благодаря современному общественному транспорту в российских городах появляются удобные маршруты, а поездки становятся комфортнее. Зачастую дорога на общественном транспорте занимает гораздо меньше времени, чем на личном автомобиле.

К примеру, 13 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые поступили в Ижевск, могут проехать без подключения к контактной сети несколько километров.

«Если на дороге происходит какое-то ДТП или отключается напряжение, то в старых машинах приходилось останавливаться и ждать, когда освободится дорога. Это задержка в пути, опоздания, это для людей дополнительное ожидание транспорта на остановке. С новой техникой эти проблемы в прошлом», ― поделилась водитель троллейбуса из Ижевска Екатерина Калинина.

За 37 лет работы Екатерина работала на разных видах троллейбусов и считает новые модели наиболее комфортными.

До конца года в Ижевск поступит ещё шесть таких троллейбусов. Такие модели вмещают более 90 человек и оборудованы по всем современным требованиям. Также новая техника полностью адаптирована для маломобильных жителей.

«В новых моделях предусмотрено все необходимые характеристики: световая и звуковая сигнализация для вызова водителя, откидная аппарель для заезда колясок, электронно управляемая подвеска с функцией наклона кузова, места без возвышений и подиумов для пожилых людей с тростью и родителей с детьми», ― отметил председатель общественной организации инвалидов-колясочников «БЛАГО» Сергей Меркурьев.

Отдельно общественный деятель из Удмуртии отметил преимущества системы «Говорящий город», которая заблаговременно оповещает водителя троллейбуса о пассажире с особенностями здоровья, прибывшем на остановку.

А в Томске по нацпроекту обновился рельсовый общественный транспорт — трамваи. С июля 2024 года пять тихих низкопольных машин перевозят пассажиров от станции Восточной до микрорайона Черемошники.

«Работать на новом вагоне — одно удовольствие. Легкий в управлении, плавно подключается без толчка, ход мягкий и тихий. Благодаря большому количеству зеркал есть хороший обзор вокруг трамвая и слепых зон. И пассажиры остаются довольны поездками», — говорит водитель трамвая Гульнара Плетенецкая.

Полная вместимость вагона, в котором обустроены места для зарядки смартфонов, информационные панели и зона Wi-Fi, составляет до 170 человек. Для комфорта в трамваях функционирует система климат-контроля, а для обеспечения безопасности — система видеонаблюдения. Также вагоны адаптированы для удобства передвижения маломобильных пассажиров.

Помимо трамваев в этом году в Томской области обновили и парк автобусов. Теперь пассажиров перевозят 24 больших автобуса и шесть автобусов малой и средней вместимости. Всего в регион поступило 35 единиц подвижного состава: пять трамваев и 30 автобусов.

С ноября этого года новые автобусы перевозят пассажиров и в Челябинске. Они соединили столицу региона с городом-спутником Копейском. Новый транспорт курсирует на двух автобусных маршрутах — до 22 машин большой вместимости на одном и 16 машин средней вместимости на втором направлении.

В новых комфортабельных автобусах можно воспользоваться валидатором для безналичной оплаты и зарядить телефон. Также в салоне есть мониторы и аудиооповещение об остановках, а комфортный климат поддерживают кондиционеры. Предусмотрены и удобства для маломобильных пассажиров.

«Я уже много лет работаю водителем, работа нее из легких, ответственность большая за пассажиров. Конечно, новый транспорт облегчил работу, как будто открылось второе дыхание. Удобнее, маневреннее, в салоне тепло, да и людям больше комфорта», ― отметил водитель Владислав Очедовский.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области обновят 247 автобусов, из них 234 машины уже поступили в регион.

А на городских маршрутах Ярославля с февраля начали работать 38 электробусов. Этот экологичный вид транспорта уже перевез 2,86 миллиона пассажиров.

«Это отличное решение, которое учитывает потребности современного человека. В целом, считаю, что электробусы — это значительный шаг в будущее, который делает наш городской транспорт более удобным, доступным и приятным для всех жителей», — рассказал житель Дзержинского района Ярославля Владимир Кузнецов.

Электробус может вместить 85 пассажиров. Он адаптирован в том числе для маломобильных пассажиров — у транспорта низкопольный кузов и аппарель. Также транспорт оснащен современными системами информирования, видеонаблюдения и кондиционирования воздуха, в салоне есть валидаторы.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по решению президента Владимира Путина. Благодаря ему ремонтируются и строятся дороги по всей стране, в городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.