Вашингтон, 22 ноября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Инвестор из Майами (американский штат Флорида) Стивен Линч попросил у правительства США выдать ему лицензию на участие в торгах в случае выставления газопровода «Северный поток — 2» на аукцион, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Bodo Marks/dpa/picture-alliance/ТАСС

Журналисты, ссылаясь на письмо финансиста, уточнили, что он направил соответствующую просьбу в минфин Соединённых Штатов в феврале 2024 года. Инвестор полагает, что если США получат право на владение этим трубопроводом, то у них будет возможность оказывать давление на Россию в рамках переговоров по украинскому конфликту.

Линч также утверждает, что покупка «Северного потока — 2» соответствует долгосрочным интересам Соединённых Штатов, поскольку страна сможет с помощью указанного объекта контролировать энергоснабжение Европы до тех пор, пока ископаемое топливо на планете не исчерпается. Помимо этого финансист утверждает, что хотел бы стать «самым богатым человеком», о котором когда-либо слышали.

Разрешение минфина позволило бы инвестору начать переговоры о сделке с лицами, которые находятся в санкционном списке США.

Как сообщало ИА Регнум, обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все нитки газопровода «Северный поток — 2» были достроены, одна из них после подрыва уцелела и готова к запуску. Он напомнил, что это уже подтверждал ранее Владимир Путин.

В начале ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ему ответил парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп, который назвал ремонт трубопроводов «обязанностью собственников».