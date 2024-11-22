Москва, 22 ноября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Мосфильмовский пруд обновили на западе Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков,со дна водоема извлекли более 20 тыс. кубометров иловых отложений.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Мосфильмовский пруд

«Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника «Долина реки Сетунь», — пояснил Пётр Бирюков. — Это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки». Заместитель мэра российской столицы рассказал, что пруд находился в неудовлетворительном состоянии, на дне образовался большой объем иловых отложений, разрушалась береговая полоса.

Бирюков напомнил, что обследования столичных водоемов проводятся регулярно. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

В ходе комплексной реабилитации Мосфильмовский пруд очистили, отремонтировали береговую полосу и сформировали зоны биоплато. Максимальная глубина водоема была увеличена, береговая полоса отремонтирована с помощью бетонной смеси.

«На завершающем этапе в Мосфильмовском пруду обустроили две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров, в которые высадили свыше 12 тыс. водных растений», — отметил Пётр Бирюков.