Вашингтон, 22 ноября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Учёные на протяжении более 40 лет замечали загадочное химическое вещество в очищенной питьевой воде, употребляемой миллионами американцев. Точного определения выявленному химикату до сих пор никто не смог дать, сообщил 21 ноября телеканал CNN.

Артем Геодакян/ТАСС

«В настоящее время токсичность вещества неизвестна. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять их потенциальное влияние на питьевую воду», — указали в статье.

Учёные идентифицировали вещество только сейчас благодаря совершенствованию методов анализа. Выяснилось, что оно образуется при обработке воды хлорамином. Его часто применяют для уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки воды.

Эксперты назвали исследование «увлекательной историей и очень интересным примером науки». Они отметил, что у местных систем водоснабжения нет финансирования для исследования воздействия данных побочных продуктов на здоровье, поэтому решать вопрос будет федеральное правительство.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладу The Hill, в 2020 году в водоемы США вылили до 90 тыс. тонн ядовитых отходов. Загрязнение в значительной степени было сконцентрировано в 10 штатах. На них в совокупности приходится более половины токсичных веществ — по весу — стекающих в реки и ручьи страны.

В сточных водах в США стремительно распространяется новый энтеровирус D68 (EV-D69), который является возбудителем острого вялого миелита, симптомом которого является паралич спинного мозга. В течение 2024 года в стране выявили несколько случаев заражения новым вирусом, информировал телеканал NBC News.