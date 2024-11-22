В США учёные установили загадочное химвещество в питьевой воде
CNN: учёные идентифицировали загадочный химикат в водопроводах США
Вашингтон, 22 ноября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Учёные на протяжении более 40 лет замечали загадочное химическое вещество в очищенной питьевой воде, употребляемой миллионами американцев. Точного определения выявленному химикату до сих пор никто не смог дать, сообщил 21 ноября телеканал CNN.
«В настоящее время токсичность вещества неизвестна. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять их потенциальное влияние на питьевую воду», — указали в статье.
Учёные идентифицировали вещество только сейчас благодаря совершенствованию методов анализа. Выяснилось, что оно образуется при обработке воды хлорамином. Его часто применяют для уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки воды.
Эксперты назвали исследование «увлекательной историей и очень интересным примером науки». Они отметил, что у местных систем водоснабжения нет финансирования для исследования воздействия данных побочных продуктов на здоровье, поэтому решать вопрос будет федеральное правительство.
Как сообщало ИА Регнум, согласно докладу The Hill, в 2020 году в водоемы США вылили до 90 тыс. тонн ядовитых отходов. Загрязнение в значительной степени было сконцентрировано в 10 штатах. На них в совокупности приходится более половины токсичных веществ — по весу — стекающих в реки и ручьи страны.
В сточных водах в США стремительно распространяется новый энтеровирус D68 (EV-D69), который является возбудителем острого вялого миелита, симптомом которого является паралич спинного мозга. В течение 2024 года в стране выявили несколько случаев заражения новым вирусом, информировал телеканал NBC News.