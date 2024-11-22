Москва, 22 ноября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Ранним утром 22 ноября в Москве на 12-м км МКАД (внутренняя сторона) столкнулись пять автомобилей с участием снегоуборочного транспорта. Перекрыто три полосы движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По сообщению источника ИА Регнум, в результате ДТП один человек погиб.

На месте происшествия работают ДПС и скорая.

Как сообщало ИА Регнум, грузовой автомобиль врезался в трамвай с пассажирами в районе московской станции метро «Войковская». Люди выбирались из салона трамвая через разбитые окна. КамАЗ с повреждённой кабиной стоял на трамвайных путях.

На северо-востоке Москвы пять человек получили травмы в результате столкновения электробуса с деревом. ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе.