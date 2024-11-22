Берлин, 22 ноября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. В ФРГ начали подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. Разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии», содержание которого в значительной степени засекречено. Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые требуют особой защиты в военное время. В случае войны на восточном фланге НАТО Германия станет центром для размещения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет перебросить на восток.

Отмечается, что бундесвер уже начал подготовку к возможной чрезвычайной ситуации на основе этого секретного плана. Так, глава командного органа территориальной обороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке посоветовал представителям немецких компаний обучить вождению грузовиков не менее пяти сотрудников из каждых ста, а также запастись дизельными генераторами и разработать план действий на случай кризиса.

При этом план не является окончательным и постоянно обновляется. В бундесвере его называют «живым документом», то есть открытым для внесения изменений.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности.

Также в июне немецкие СМИ сообщали, что в Германии разработали план действий на случай военного конфликта с Россией. Планом предусмотрена переброска войск НАТО на восточный фланг, эвакуация ряда регионов, переход компаний к производству товаров, предназначенных для оборонных целей, и подготовка больниц к наплыву большого количества пациентов.

В июле обозреватель InfoBRICS Драголюб Боснич написал, что ЕС под предводительством Германии готовится вступить в вооружённый конфликт с Россией. По его словам, ФРГ намерена разместить 800 тыс. военнослужащих НАТО. Боснич подчеркнул, что это не оставит России иного выбора, кроме как в очередной раз продемонстрировать свою мощь.