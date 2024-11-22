Пхеньян, 22 ноября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Осложнившаяся чрезвычайная обстановка на Корейском полуострове может привести к «самой разрушительной термоядерной войне». Такое предупреждение озвучил лидер КНДР Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

По мнению северокорейского лидера, никогда ещё США и КНДР не были в настолько опасной и острой конфронтации на Корейском полуострове.

«Ситуации в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — сказал Ким Чен Ын.

По его мнению, переговоры с американскими властями лишь убедили Северную Корею в неизменности враждебной политики Белого дома.

Ким Чен Ын подчеркнул, что США наращивают давление и усиливают провокации, размещая свои мощные стратегические средства и силы союзников, расширяя сеть военных союзов, включая использование ядерного оружия.

Всё это делается для того, чтобы сохранить и укрепить своё господство над своими союзниками и сдержать растущее могущество КНДР, которое становится серьёзным вызовом для их гегемонистской политики.

Ким Чен Ын также отметил, что пока существуют силы, которые угрожают суверенитету его страны, необходимо постоянно обновлять и модернизировать различные виды вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, ядерная политика США серьёзно подорвала глобальный стратегический баланс и стабильность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Он добавил, что своими решениями и действиями Штаты также значительно повысили ядерные риски.

Газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве в июне 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что указанный документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Все рода войск КНДР должны сосредоточить усилия на подготовке к вооружённому конфликту, чтобы отвечать всем вызовам времени, заявил Ким Чен Ын.