Москва, 22 ноября, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы арестовал имущество бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева и экс-главы «СКА Арена» Игоря Забирана, осужденных за растрату и мошенничество на 3,3 млрд рублей. Об этом указали в судебном постановлении.

https://t.me/moscowcourts/5292 Владимир Лавленцев и Игорь Забиран в суде

Согласно приговору суда, у Лавленцева арестовали счета, участки, помещения, коттеджи, доли в трёх фирмах, баню и тир на общую сумму более 992 млн рублей.

У Забирана под арест попали дома, участки, рублёвые и валютные счета, автомобили Toyota Land Cruiser, BMW и ВАЗ-2107 на общую сумму свыше 408 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня суд приговорил Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за растраты на сумму 3 млрд рублей и мошенничество. Также судья взыскал с бывшего чиновника 2,685 млрд рублей в пользу пострадавшего от его действий бизнесмена Геннадия Тимченко.

В июле 2023 года в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Он был задержан, в его доме прошли обыски. Бывшего чиновника отправили под домашний арест.

Игоря Забирана суд признал виновным в присвоении и растрате средств в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, со штрафом, с ограничением свободы сроком на 1 год.