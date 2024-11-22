Москва, 22 ноября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Запад получил от российского президента Владимира Путина однозначное послание о том, что за любое посягательство на суверенитет России последует возмездие. Об этом «РИА Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя обращение главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Коллективный Запад получил от нашего президента чёткое, жёсткое и понятное послание без всяких двоечтений. В нём дипломатично и вежливо донесено, что за любое посягательство на суверенитет нашей страны последует страшное возмездие. Время увещеваний и призывов к противнику о здравомыслии с нашей стороны прошло. К сожалению, враг понимает и уважает только язык силы», — сказал Рогов.

При этом общественник отметил гуманизм российского лидера по отношению к украинцам, оказавшимся «в заложниках у марионеточного киевского режима». Он напомнил, что Путин в своём обращении сделал акцент на том, что Россия заранее будет предлагать мирным жителям покинуть зоны возможного поражения стратегических и военных объектов киевского режима ракетными системами, такими как «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, запуск новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» направлен для передачи сигнала Западу, а не Украине. Такое мнение директора военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла опубликовало издание Associated Press (AP).

Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

По словам Путина, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход специальной военной операции, подчеркнул он.

Конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом, нужно лишь подождать, «кто первый даст заднюю». Так прокомментировала обращение президента РФ главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.