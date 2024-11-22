Астана, 22 ноября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал обеспечить безопасность основных объектов в стране из-за обострения ситуации на Украине. Об этом 21 ноября сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины», — написал Уали в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Токаев лично контролирует ситуацию в стране. Для Казахстана главной стратегической целью является сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка, добавил пресс-секретарь Токаева.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Токаев на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане подчеркнул, что Россия непобедима в военном отношении. По мнению казахстанского лидера, продолжение эскалации конфликта на Украине обернётся непоправимыми последствиями для всего человечества.

Власти Казахстана считают необходимым изыскивать возможности мирного урегулирования украинского конфликта и поддерживают реалистичные планы такого рода всех стран, в том числе Китая и Бразилии, заявил Токаев 17 октября.