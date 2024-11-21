Москва, 22 ноября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предусматривал закрепление в Лесном кодексе понятие валежника. Об этом стало известно РБК.

Валежник

«В пояснительной записке говорится, что Лесной кодекс разрешает гражданам заготавливать дрова для собственных нужд, однако понятие валежника в нём отсутствует», — отметило издание.

Инициаторы в законопроекте уточняли определение валежника и перечень инструментов (ручных пил, топоров и лёгких бензопил) для его заготовки.

По итогам голосования инициативу поддержали 106 депутатов. Этого количества недостаточно для принятия законопроекта.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект, призванный устранить пробелы в правовом регулировании заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в апреле 2021 года.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, разрешающий собирать в лесу валежник. Поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам, относятся к недревесным лесным ресурсам, что и даёт основания для бесплатного сбора валежника.