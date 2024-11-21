Оттава, 22 ноября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Власти Канады исполнят решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Это может случиться, если они приедут в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

ИА Регнум Нетаньяху, Галант

«Канада будет соблюдать все правила и решения международных судов», — пообещал Трюдо, которого цитирует телеканал СВС.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что ордера не являются политическими и что их следует уважать и выполнять. Его поддержали высокопоставленные чиновники в Нидерландах, Ирландии, Иордании и Канаде.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта, а также трёх лидеров ХАМАС. Он заявил, что они должны понести уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

Позднее президент США Джо Байден сказал, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В МУС полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности».

Судьи считают, что израильские власти использовали голод как метод ведения войны, а также намеренно наносили удары по гражданскому населению и не давали оказывать помощь нуждающимся.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США исполнить предписания МУС и произвести арест израильского премьера. Колумбийский лидер также обвинил его в геноциде.