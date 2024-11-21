Бейрут, 22 ноября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. В Сирии ракетному обстрелу подверглась американская военная база. Об этом сообщил 21 ноября ливанский телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

«Ракетный удар нанесён по военной базе США на поле Конико в сельской местности Дейр-эз-Зора на востоке Сирии», — уточнили журналисты.

Последствия обстрела телеканал не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ракетному обстрелу подверглась военная база США «Виктория», находящаяся вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Рядом с военным объектом были слышны четыре взрыва. По данным агентства Reuters, по базе выпустили три ракеты. Две из них перехватили средства противовоздушной обороны. Одна приземлилась рядом с военным объектом, из-за чего загорелись несколько транспортных средств.

В сентябре на американских военнослужащих, прибывших в Турцию на многоцелевом десантном корабле ВМС США USS Wasp, напали в городе Измире. Полиция задержала по меньшей мере 13 человек.