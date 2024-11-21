В Сирии обстреляли военную базу США
Al Mayadeen: военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному удару
Бейрут, 22 ноября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. В Сирии ракетному обстрелу подверглась американская военная база. Об этом сообщил 21 ноября ливанский телеканал Al Mayadeen.
«Ракетный удар нанесён по военной базе США на поле Конико в сельской местности Дейр-эз-Зора на востоке Сирии», — уточнили журналисты.
Последствия обстрела телеканал не привёл.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября ракетному обстрелу подверглась военная база США «Виктория», находящаяся вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Рядом с военным объектом были слышны четыре взрыва. По данным агентства Reuters, по базе выпустили три ракеты. Две из них перехватили средства противовоздушной обороны. Одна приземлилась рядом с военным объектом, из-за чего загорелись несколько транспортных средств.
В сентябре на американских военнослужащих, прибывших в Турцию на многоцелевом десантном корабле ВМС США USS Wasp, напали в городе Измире. Полиция задержала по меньшей мере 13 человек.