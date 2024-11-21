Москва, 22 ноября, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом, нужно лишь подождать, «кто первый даст заднюю». Таким образом 21 ноября прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. А дальше — кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает», — написала она в Telegram-канале.

По мнению Симоньян, сомнения в этом напрасны.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По словам российского лидера, испытания системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, добавил глава государства.