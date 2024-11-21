Вашингтон, 22 ноября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Минобороны США выразили обеспокоенность пуском Россией новой гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

«Мы, определенно, обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство», — пояснили Сингх.

При этом она отметила, что США получили соответствующее предупреждение от РФ незадолго до пуска «Орешника».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По словам российского лидера, испытания ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Обращение Путина об ответном ударе по Украине с применением новейших ракет средней дальности «Орешник» прокомментировали западные издания.

Так, британская газета Mirror охарактеризовала заявление Путина как «предупредительный выстрел третьей мировой войны».

Путин заявил о ракетном ударе в качестве «угрозы Западу», написала газета The New York Times.

Немецкое издание Der Spiegel считает, что президент России якобы угрожает новыми ударами.