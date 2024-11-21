Москва, 21 ноября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. За сохранение традиционных семейных ценностей выступает большинство россиян. В стране с учётом демографической ситуации идёт век семьи, а не только год, отметили 21 ноября в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» во время круглого стола по теме «Семейные ценности как фундамент развития России».

Иван Шилов ИА Регнум Семья

Политолог, член правления российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов подчеркнул, что семья — ключевая ценность российского общества. По его словам, абсолютным приоритетом политики президента РФ Владимира Путина, основой для становления и воспитания будущих поколений страны является защита семьи.

«Поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей, обеспечение достойного качества жизни семей — приоритетная общенациональная задача, закреплённая в национальных целях развития и идущая красной линией во многих национальных проектах и программах», — продолжил он.

Политолог, член президиума Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук добавил, что в Год семьи основная законодательная повестка Госдумы была связана с финансированием социальных проектов. Все новые инициативы направлены на реализацию одной цели — сделать жизнь семей в России лучше, безопаснее и комфортнее.

«В России не просто идёт Год семьи. В России начался Век семьи, с учётом всех стратегических задач и демографической ситуации. Если семья — это страна в миниатюре, то вся страна — это семья в большом масштабе. Это те тезисы и смыслы, с которыми Государственной думе предстоит долго и продуктивно работать», — подчеркнул Склянчук.

Решение президента Владимира Путина стремиться укрепить традиционные ценности и защитить институт семьи стало не просто практическим шагом, а подтверждённым значительными мерами поддержки, новыми госпрограммами и стратегиями, дополнила политконсультант, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По её словам, региональные власти и люди стали чаще задумываться о том, что государственная соцполитика должна быть направлена именно на семью.

По мнению политолога Натальи Линдигрин, основой демографической политики России является народосбережение, увеличение продолжительности жизни и активного долголетия граждан.

Руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отметила появление отдельного направления в рамках демографической политики — поддержка семьи участника специальной военной операции вне зависимости от количества детей и их возраста.

Проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» Мария Афонина добавила, что именно семья играет главную роль в жизни человека, в его первичной социализации, защите, формировании и удовлетворении духовных потребностей.

Результатам опроса ВЦИОМ озвучил руководитель Департамента политических исследований Михаил Мамонов. Он отметил, что 84% респондентов считают важным сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства, отцовства и поддерживать многодетность. По его словам, порядка 51% респондентов считают, что семья должна быть многодетной, 26% заявили о намерении иметь трёх и более детей.

Опрос проводился в октябре, в нём участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Вопросы задавались в формате телефонного интервью. Погрешность составила 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны.

Для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отметил глава государства. Путин призвал регионы дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей.