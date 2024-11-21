Москва, 21 ноября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты «Орешник» опубликовал видео удара.

Кадр из видео

«Это то, чего вы хотели? Что ж, чёрт возьми, вы это и получили!» — подписал под видео Дмитрий Медведев в соцсети X.

Баллистическая ракета «Орешник» является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой».

Как сообщало ИА Регнум, Россия не направляла уведомлений США или другим странам о предстоящем применении ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, так как подобных обязательств у Москвы нет, заявил 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран. В этой связи президент РФ Владимир Путин заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства, добавив, что испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Бойцы Вооружённых сил России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.