Москва, 21 ноября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. В случае эскалации военного конфликта западными странами Россия ответит решительно и зеркально, заявил 21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин.

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«В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе обращения президент заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран. После ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер, подчеркнул Путин.

Глава государства сообщил, что Россия нанесла по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, сказал президент.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ. Те, кто сомневаются, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул президент в ходе обращения.