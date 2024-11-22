Москва, 22 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. То, что глава киевского режима глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США совместно осуществлять добычу полезных ископаемых на территории РФ — это наивная попытка привлечь внимание новой американской администрации, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«Это жульничество политэкономическое. Большинство из этих месторождений, о которых говорит Зеленский, они Украине не принадлежат и уже никогда принадлежать не будут. К тому же он продаёт ресурсы, наличие которых не особо-то и доказано. Потому что эти все месторождения не до конца разведаны. Для их освоения требуются технологии, которых на Украине нет. Требуются инвестиции на десятки миллиардов долларов», — подчеркнул политолог.

Ещё 20 лет назад было известно, что потенциально в Донбассе большие месторождения сланцевого газа. Но технологии освоения его такова, что если через каждые 50 метров бурить скважину и закачивать туда ядовитую химическую жидкость и получать газ, то от чернозёма и сельского хозяйства ничего не останется. Поэтому предыдущее руководство Украины под управлением бывшего президента Виктора Януковича махнуло на это рукой, рассказал эксперт.

«Зеленский хочет заполнить очередную страницу в украинской истории, распродажи страны. Просто каждому из его предшественников всё-таки что-то доставалось. Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Леонид Кравчук — они распродавали советское наследие, приватизировали крупнейшие заводы либо продавали военную технику по всему миру. Виктор Ющенко и Янукович — они уже делили то, что было создано в украинские годы, отдавали крупным олигархам», — рассказал политолог.

Эксперт добавил, что когда Зеленский пришёл к власти, то приватизировать, распродавать на Украине было уже нечего. И поэтому ход, когда он придумал и предложил США — совместно осуществлять добычу полезных ископаемых уже на территории РФ — можно назвать почти «гениальным».

«Это наивная попытка Зеленского хоть чем-то привлечь Трампа. Он деловой человек, поэтому к нему нужно идти с каким-то деловым предложением. Вот Зеленский и его команда придумали, что это может быть такой наживкой, на которую можно поймать избранного президента США Дональда Трампа», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября глава киевского режима предложил США совместно осуществлять добычу полезных ископаемых на украинских территориях, упомянув также и области, вернувшиеся в состав России. При этом отмечается, что большая часть этих ресурсов сконцентрирована именно на территориях, больше не входящих в состав Украины. Речь идёт о крупных запасах природного газа в Крыму и Донбассе, а также шельфовых нефтяных месторождениях в Чёрном море, объёмы которых могут достигать более 100 млн баррелей.