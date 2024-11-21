Москва, 21 ноября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В Москве запустят пилотный проект по продаже билетов в театры и на концертные площадки по документам, удостоверяющим личность. Приобретённый билет нельзя будет передать другому лицу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Запуск нового проекта по продаже билетов на посещение подведомственных департаменту культуры учреждений запланирован на 15 марта 2025 года. Для совершения покупки будет нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. Контролёры его будут проверять вместе с билетом. Отмечается, что это поможет повысить безопасность посетителей.

В утверждённый перечень документов, которые могут быть предъявлены, входят паспорт, социальная карта москвича, студенческий билет, водительское и пенсионное удостоверение. В программе участвуют 63 московских учреждения культуры. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в октябре пресс-служба Большого театра сообщила, что для борьбы со спекулянтами учреждение решило продавать посетителям исключительно именные билеты. Для их приобретения потребуются документы с персональными данными.