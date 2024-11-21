Москва, 21 ноября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Самыми популярными сериалам по просмотрам на ТВ в возрастной группе 4+ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024-го стали «Склифосовский 11» («Россия 1»), «Невский. Близкий враг» (НТВ) и «Тайны следствия 23» («Россия 1»). Об этом рассказала руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова на конференции, посвященной 30-летию компании.

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При этом сериал «Слово Пацана: Кровь на асфальте» возглавил топ-30 многосерийных фильмов по интересу со стороны россиян за последние 12 месяцев. На втором месте «Жизнь по вызову», а на третьем — «Волшебный участок».

«Это топ-30 сериалов за год по максимальному интересу в отдельно взятый месяц в поиске, это поиск не только в поисковых системах, мы анализируем поиск своими инструментами — и в приложениях кинотеатров, и в YouTube, и на пиратских сайтах. Это отражает интерес, объем интереса за последние 12 месяцев», — отметила она.

Кроме того, в топ вошли три турецких и два корейских сериала. Так, на 12-м месте «Постучись в мою дверь», на 15-м — «Зимородок», на 27-м — «Великолепный век», также на 11-м месте сериал «Мой демон», а на 30-м месте — «Демон». Из американских сериалов в рейтинг попали «Пацаны» (5-е место), «Дом дракона» (7-е место), «Fallout» (9-е место), «Сверхъестественное» (14-е место) и «Джек Риччер» (19-е место).

Говоря о кино, Силуанова отметила, что в топ-3 в телеэфире за указанный период попали «Чебурашка», «Бриллиантовая рука» и «Конёк-Горбунок». В онлайн-кинотеатрах топ возглавила сказка «По щучьему веленью», на втором месте «Холоп-2», а замкнул тройку «Чебурашка».

Mediascope представляет собой технологичную исследовательскую компанию, занимающую лидирующие позиции на российском рынке медиаисследований. Mediascope проводит мониторинг рекламы, СМИ и занимается измеремением аудитории всех основныз медиа в стране, в том числе телевидения, интернета и прессы. Помимо этого, компания проводит масштабные исследования предпочтений потребителей, изучая инетерсы россиян.