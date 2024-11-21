Вашингтон, 21 ноября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Минфин США разрешил гражданам страны проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ, если такие операции включают участие «Газпромбанка» или его дочерних структур с долей участия более 50%. Соответствующее сообщение было опубликовано американским ведомством 21 ноября.

Александр Щербак/ ТАСС

Обнародованная генеральная лицензия управления по контролю за иностранными активами минфина США позволяет совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы дипмиссий РФ, в том числе выплату зарплат сотрудникам и возмещение их расходов.

При этом запрещается проводить операции, связанные с переводами через корреспондентские счета, списанием средств со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России в банках США, а также другие транзакции, запрещённые действующими санкциями.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, включая «Газпромбанк». В санкционные списки были внесены глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина и первые заместители председателя ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.

Кроме того, минфин США заявил о «значительных рисках» санкций для иностранных структур, которые присоединяются к системе передачи финансовых сообщений России (СПФС). Ведомство также призвало проявлять осторожность при взаимодействии с организациями, уже подключёнными к СПФС.