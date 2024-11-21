Москва, 21 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Инициативы по повышению рождаемости, исходящие от депутатов Госдумы, должны быть направлены на мужчин, заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обращения депутатов должны быть направлены на мужчин. Женщины и так готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — сказала она в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России».

По её словам, популярные артисты и спортсмены, находящиеся в разводе, транслируют антисемейные ценности, бросают своих детей и не платят алименты.

Позднякова добавила, что в кино также культивируется неверный образ отца, а дети показываются скорее как дополнительный источник неприятностей.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

5 сентября Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.